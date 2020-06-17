47 yıllık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden geçen ocak ayı sonu itibarıyla ayrılan (Brexit) İngiltere, şimdi de yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ekonomik güçlükler yaşıyor.

İngiltere ekonomisi nisan ayında yüzde 20,4 küçülerek, en büyük aylık daralmayı yaşadı. Bu düşüşün, COVID-19 öncesi en sert düşüşten neredeyse 10 kat daha büyük olduğu açıklandı.

Aslında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak mayıs ayında, ekonomilerinin ciddi bir resesyona doğru ilerlediğini söylemişti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı veriler de gidişata dair fikir veriyor. Buna göre, işsizlik ödeneği talep edenlerin sayısında, geçen mart ayından mayısa kadar yüzde 125,9 artış oldu.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Rapor, ülkede Jobseeker's Allowance ve Universal Credit sistemleri üzerinden "iş arama" koşulu altında işsizlik maaşı talep edenlerin sayısının 3 milyona (2,8) yaklaştığını ortaya koyuyor. Bu, hem düşük gelirli ya da çalışma saatleri olanları hem de işsizleri kapsıyor. Nisan ayında ONS tarafından belirtildiği gibi bu durumun yeni işsizliğe bağlı olması gerekmiyor.

"İngiltere hükümetinin koronavirüse verdiği yanıtın bir parçası olarak, Universal Credit'e bir dizi iyileştirme getirildi. Bunlar, gelir seviyelerinin altına düşen kazançlarıyla uygun çalışan sayısını artırmış olabilir. Sonuç olarak değişikliğin belli bir miktarı, hükümetin müdahalesinin bir parçası olarak istihdam edilen kişi sayısındaki farklılıktan kaynaklanacaktır."

Avrupa ülkeleri arasında İtalya ve İspanya ile birlikte COVID-19 vaka artışının en yüksek olduğu ülkelerden İngiltere, “sürü bağışıklığı” yöntemini benimseyerek önce ülke genelinde büyük kısıtlamalara gitmedi. Ancak ne zaman salgın kontrolden çıktı o zaman bazı toplumsal ve ekonomik yasaklar getirmeye başladı. Şimdi ülkede virüs nedeniyle can kaybı sayısı 40 bini aştı. 300 bin civarında da vaka var. Birleşik Krallık, Brexit sürecini uzlaşma ile geçirebilir, salgın da kontrol altına alınırsa ekonomide toparlanma bekleniyor. Ancak pandemide 2. dalga ihtimalinin, zaten kırılganlaşan ekonomiyi daha da kötü bir duruma sürükleyebileceği yorumları yapılıyor.