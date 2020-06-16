Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'deki yaşlı bakımevlerinde ölümler 50 bini geçti
[Fotoğraf: AA]
ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile ölenlerin yüzde 40'ı yaşlı bakımevlerinde görüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD'deki Covid-19 vakalarında, bakımevlerinde ölenlerin sayısının 50 binden fazla olduğu, bunun ülke genelinde virüs kaynaklı toplam 116 bin ölümün yüzde 40'ını oluşturduğu ifade edildi.
Haberde, bakımevlerinde 250 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiği bu vakaların 50 bin 919'unun ölümle sonuçlandığı aktarıldı.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19 bakımeviSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 21:47
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