Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta Covid-19 kaynaklı can kaybı 712'ye yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı 700'ü aştı. Ürdün'de de vaka sayısı arttı.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 nedeniyle 60 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece toplam can kaybının 712'ye ulaştığına işaret edilen açıklamada, vaka sayısının da 1385 artarak 22 bin 700'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, 591 Covid-19 hastasının daha iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 9 bin 862 olduğu kaydedildi.
Ürdün
Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 2 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, vaka sayısının 981'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 693'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
Ürdün'de şu ana kadar Covid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: koronavirüs ırak koronavirüsSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 20:04
Sıradaki Haber
Fransa'da sağlık çalışanları yeniden sokaklarda
Yükleniyor lütfen bekleyiniz