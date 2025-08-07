Açık 30.7ºC Ankara
Ekonomi
AA 07.08.2025 10:08

Balon balığı avcılığında destek miktarı artırıldı

Balon balığı avcılığı için destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Buna göre, benekli balon balığında 100 bin adede kadar, her bir adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı.

Balon balığı avcılığında destek miktarı artırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bin adede kadar, her bir adet başına destekleme tutarı 25 liradan 35 liraya çıkarıldı. Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adede kadar her bir adet başına destekleme tutarının 10 lira olarak uygulanmasına devam edilecek.

Balon balığı alımı, her destekleme yılının aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine kadar yapılacak ancak daha öncesinde söz konusu türlerde belirlenen adet miktarlarına ulaşıldığında alım, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden durdurulacak ve aynı gün içerisinde Genel Müdürlüğün internet sitesinden ilan edilecek.

Balon Balığı Tarım ve Orman Bakanlığı
OKUMA LİSTESİ