Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın 8 ayında 13 milyar 939 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 10 milyar 828 milyon dolar düzeyinde bulunurken, geçen bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına ihracat yüzde 28,7 artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat , 4 milyar 173 milyon dolarla Romanya'ya gerçekleşti. Romanya'yı, 3 milyar 59 milyon dolarla Bulgaristan, 1 milyar 944 milyon dolarla Yunanistan, 1 milyar 164 milyon dolarla Sırbistan, 1 milyar 110 milyon dolarla Slovenya izledi.

Aynı dönemde, Arnavutluk'a, 665 milyon 455 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 485 milyon 883 bin dolarlık, Makedonya'ya 430 milyon 850 bin dolarlık, Kosova'ya 400 milyon 908 bin dolarlık, Hırvatistan'a 393 milyon 633 bin dolarlık, Karadağ'a 110 milyon 165 bin dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla artış Karadağ'a

Balkan coğrafyasına gerçekleştirilen ihracat, bu yılın ocak-ağustos döneminde 2021'in aynı dönemine göre 10 ülkede arttı. 1 ülkede ise düşüş kaydetti.

Bu dönemde en fazla ihracat artışı ise yüzde 64 ile Karadağ'a kaydedildi.

Karadağ'ın ardından Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat artışının yaşandığı ülke yüzde 44,5 ile Arnavutluk oldu.

Söz konusu dönemde, Bulgaristan'a yüzde 40, Romanya'ya yüzde 39,3, Makedonya'ya yüzde 31,6, Sırbistan'a yüzde 29,4, Hırvatistan'a yüzde 29,3, Bosna Hersek'e yüzde 23,5, Kosova'ya yüzde 20,9, Yunanistan'a yüzde 11,2 ihracat artışı kaydedildi.

Türkiye'nin Slovenya'ya dış satımı ise yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Bölgeye ihracatın yüzde 47,5'i İstanbul'dan

Balkan ülkelerine yılın 9 ayında gerçekleştirilen ihracatın iller bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul'dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 6 milyar 616 milyon olduğu görüldü.

İstanbul bu tutarla, Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 13 milyar 939 milyon dolarlık ihracatın yüzde 47,5'ini tek başına sırtladı.

En çok dış satım kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründen

Balkan coğrafyasına bu yılın 8 ayında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu dönemde Balkan ülkelerine 2 milyar 595 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

Söz konusu sektörü, 2 milyar 364 milyon dolarla çelik, 1 milyar 734 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 211 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 879 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.