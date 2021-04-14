Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Balıkçılıkta av sezonu sona eriyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizlerde "vira bismillah" denilerek olta atan balıkçıların 1 Eylül'de başlayan av sezonu bu gece yarısı sona eriyor.
Balıkçılık av yasağı bu gece saat 00.00'dan itibaren devreye girecek. Yeni av sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
Söz konusu tarihe kadar endüstriyel tekneler avcılık yapamayacak. Su ürünlerinin bu dönemde üreyip çoğalması sağlanırken, balıkçı tekneleri de yasak dönemini bakım, onarım ve eksikliklerini tamamlamayla geçirecek.
1 Eylül'e kadar devam edecek av yasağı başlasa da tezgahlarda balık bulmak mümkün olacak. Uluslararası sularda da dönemsel izinlerle avlanma yapılabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu gece sona erecek balıkçılık av sezonunun, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti.
Etiketler: Balıkçılık Tarım ve Orman Bakanlığı
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