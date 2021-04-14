Balıkçılık av yasağı bu gece saat 00.00'dan itibaren devreye girecek. Yeni av sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.

Söz konusu tarihe kadar endüstriyel tekneler avcılık yapamayacak. Su ürünlerinin bu dönemde üreyip çoğalması sağlanırken, balıkçı tekneleri de yasak dönemini bakım, onarım ve eksikliklerini tamamlamayla geçirecek.

1 Eylül'e kadar devam edecek av yasağı başlasa da tezgahlarda balık bulmak mümkün olacak. Uluslararası sularda da dönemsel izinlerle avlanma yapılabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu gece sona erecek balıkçılık av sezonunun, hamsi, mezgit, kalkan, istavrit, sardalya ve çaça avcılığı açısından verimli geçtiğini ifade etti.