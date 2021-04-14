Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve test uçuşları tamamlanan "B737-MAX" uçak tipiyle uçuş, İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında icra edilecek.

"TC-LCE" tescilli uçakla icra edilecek "TK2138" sefer sayılı uçuşta yolcularla beraber THY yöneticilerinin de olması bekleniyor.

12 uçak kalıcı olarak yere indirilmişti

Son 20 yılda küresel havayolu endüstrisindeki payını giderek artıran ve koronavirüs salgını öncesi dönemde büyüme hedeflerine başarıyla ilerleyen THY, "B737 MAX" tipi uçakların en önemli müşterileri arasında bulunuyor.

Bayrak taşıyıcı havayolu THY, 2019 yılında yaşanan krizde, bu tipteki 12 uçağını kalıcı olarak yere indirmiş, 12 uçağını da üretici firmadan teslim alamamıştı. Yaşanan durum, şirketin 2019 yılı uçuş planlarına ve operasyon performansına önemli ölçüde zarar vermişti.

267 kişilik özel bir ekip eğitim alıyor

THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekibi aldıkları eğitim ile "B737 MAX" tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hakim olacak.

Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.

En yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi

İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan "B737 MAX" tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi.

Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı, ABD Federal Havacılık İdaresi ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı.

THY, yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.

Uçak kazalarıyla eleştirilere hedef olmuştu

Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatasının yol açtığı uçak kazaları nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Birçok ülke uçakların operasyonlarını durdurmuştu

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.