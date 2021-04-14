Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 12:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kızılcahamam'daki yangında zarar gören esnafa destek müjdesi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Kızılcahamam'da meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnaf ve sanatkarlara TESKOMB aracılığıyla 50 bin TL hibe katkısında bulunacaklarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini belirtti.
Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığı ile 50.000 TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." dedi.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan
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