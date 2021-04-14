Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen yangında işyeri zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin öteleneceğini belirtti.

Pekcan, "Ayrıca söz konusu esnaf ve sanatkârımıza TESKOMB aracılığı ile 50.000 TL tutarında hibe katkısında bulunacağız. Hayırlı olsun." dedi.