Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUSAŞ yeni nesil A320 ailesi için teslimata başladı
[Fotoğraf: AA]
Airbus tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR modelinin ilk "Section-18" panellerinin modifikasyonu ve üretimi tamamlandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den(TUSAŞ), ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerini daha da geliştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Çok daha uzun uçuşlara imkan tanıyan A321XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu "Section-18" panellerinde ilk setin sevkiyatı tamamlandı.
4 ana panelden oluşuyor
TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section-18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere 4 ana panelden oluşuyor. Bir set panelde toplam 1200 detay parça yer alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Şirket, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp, sevkiyatını gerçekleştirecek.
Etiketler: Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
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