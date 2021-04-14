Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den(TUSAŞ), ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerini daha da geliştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Çok daha uzun uçuşlara imkan tanıyan A321XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu "Section-18" panellerinde ilk setin sevkiyatı tamamlandı.

4 ana panelden oluşuyor

TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section-18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere 4 ana panelden oluşuyor. Bir set panelde toplam 1200 detay parça yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Şirket, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp, sevkiyatını gerçekleştirecek.