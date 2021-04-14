Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ANFA Genel Müdürlüğünün kentin birçok noktasında yer alan çay bahçesi, futbol, basketbol ve halı saha, kafe, büfe ve dükkanları ihale yoluyla kiraya verilecek. 40 taşınmazın halesi, yarın ve 16 Nisan'da yapılacak.

Kapalı zarf usulü ile tekliflerin alınmasının ardından açık artırma yöntemiyle düzenlenecek iki ayrı ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Rekreasyon alanlarındaki iş yerleri kiralanacak

ANFA Genel Müdürlüğünün Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı'nda 20, Harikalar Diyarı Rekreasyon Alanı'nda 8, Mogan Gölü Rekreasyon Alanı'nda ise 5 iş yeri başta olmak üzere, Anafartalar Çarşısı, Kocabeyoğlu Pasajı, Bahçelievler Semt Hali, Hacıbayram Mahallesi, Pursaklar Avrupa Birliği Park Alanı, Dikmen 1. Etap ile Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan gayrimenkulleri için de kiralama ihalesine çıkılacak.

İş yerlerini kiralamak için talepte bulunan istekliler, ihale dokümanını ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin Altınpark Mahallesi'ndeki idari binasında yer alan satın alma müdürlüğünde inceleyebilecek. Kiralanacak iş yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ise https://www.anfa.com.tr/haberler/anfa-dan-kiralik-is-yerleri--968852/ adresi üzerinden de ulaşabilecek.

İstekliler, 150 liralık şartname ücreti karşılığında 1. kısım ihale için en geç yarın saat 14.00, 2. kısım ihale için ise 16 Nisan saat 14.00'e kadar başvuruda bulunabilecek ya da "(0312) 596 90 00/1903-1911-1913" numaralı telefondan bilgi alabilecek.

Kovid-19 salgını sürecinde hijyen ve mesafe kurallarına göre düzenlenecek ihale, ilk etap 20 taşınmaz için yarın saat 14.00'te, diğer 20 taşınmaz için 16 Nisan saat 14.00'te Altınpark'ta yer alan ANFA İhale Salonu'nda yapılacak.