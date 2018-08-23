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Balıkçılar bu yıl palamuttan umutlu

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 31 Ağustos gecesi sona erecek. Giresun'da balıkçılara göre palamut bu yıl yüzleri güldürecek.

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Balıkçılar bu yıl palamuttan umutlu

Av sezonunun başlamasına sayılı günler kala kıyı balıkçıları tarafından yakalanan palamutlar, balıkçıların umudu oldu. Yeni av döneminde iyi bir palamut sezonu beklediklerinin işaretini aldıklarını ifade eden balıkçılar, palamudun yüz güldüreceğini söyledi.

Tezgahlarını kıyı balıkçıları tarafından yakalanan palamudun süslediği balıkçılardan Şafak Takır, "Önümüzdeki sezon palamudun, hem balıkçının hem de vatandaşın yüzünü güldüreceği görülüyor. Bugünlerde kıyı balıkçılarımızın olta ve çaparilerine bol miktarda palamut takılmakta. Şu andaki tüm işaret ve emareler palamudun bol olacağı yönünde. Karadeniz'in tamamında balık görülüyor. Şu anda tezgahlardaki palamudun kilosu 25-30 TL arasında satılmakta. Bu fiyatların balık sezonun başlamasıyla düşeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: sezon, palamut, balıkçı, balık, av
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