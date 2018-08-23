Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili "Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak." dedi.

Turhan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce dev projelerin birbiri ardına gerçekleştirilip Türkiye'nin değerine değer katılmaya devam edildiğini belirtti.

Bitirildiğinde dünyanın en büyükleri arasında yer alacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacağını dile getiren Turhan, "Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli olacak ve ilk etabı 29 Ekim'de devreye girecek İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak." diye konuştu.

"225 bin kişiye iş imkanı"

Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı sunacağını anlatan Turhan, oluşan katma değerden 1,5 milyondan fazla insanın yararlanacağını kaydetti.

İnşaat aşamasında 3 bin 200’ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunduğunu dile getiren Turhan, 250'si dış hat, 50'si iç hat olmak üzere 300'den fazla destinasyonla hizmet verileceğini bildirdi.

Yeni havalimanının en büyük hub'lardan biri olacağına dikkati çeken Turhan, yeni havalimanının 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluştuğunu kaydetti.

Turhan, 114 uçağın aynı anda terminale yanaşabileceğini, 143 köprüyle uçaklara hizmet vereceğini belirtti.

Terminalin 7 giriş kapısı bulunduğunu aktaran Turhan, ticaretin Asya-Pasifik Bölgesi'ne kaymasıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nın kargoda da güç kazanacağını söyledi.

"Muş Sultan Alparslan Havalimanı terminali yüzde 71 seviyesinde"

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Muş Sultan Alparslan ve Balıkesir Merkez havalimanı yeni terminal binalarının da yıl içinde bitirip hizmete açılacağını anlatan Turhan, Muğla Dalaman Havalimanı yeni dış hatlar terminal binasının ise 5 Temmuz itibarıyla hizmete açıldığını bildirdi.

Turhan, 125 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminal binasının yıllık 5 milyon yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, "Ayrıca eski dış hatlar terminal binasının iç hatlar terminali olarak kullanılmak üzere yeniden düzenleme çalışmalarına da başlandı. Kamu-özel İşbirliği modeliyle inşa edilen Muğla Dalaman Havalimanı dış hatlar terminal binası ve mütemmimleri projesinin tutarı 180 milyon avro." diye konuştu.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı Terminal Binası inşaatının yüzde 71 seviyesine ulaştığını dile getiren Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını Muş Sultan Alparslan Havalimanı olarak açıkladığı havalimanında yürütülen çalışmaların da hızla ilerlediğini kaydetti.

Turhan, söz konusu havalimanının yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 11 bin 410 metrekare terminal binasının olduğunu anlatarak, 51 bin 250 metrekare beton kaplamalı terminal apronu, 10 bin metrekare beton kaplamalı taksi yolu, 31 bin 375 metrekare dahili yollar ve otopark asfaltı gibi işler barındıran projenin 52 milyon lira tutarında olduğunu söyledi.

Yapım çalışmaları hızla devam eden Kahramanmaraş Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın yüzde 95'inin tamamlandığını vurgulayan Turhan, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli 22 bin 330 metrekare büyüklüğündeki terminal binasının özgün mimarisiyle de dikkat çektiğini belirtti.

Turhan, yeni terminal binasının, dış ve iç hat giden yolcu salonları gerektiğinde birleştirilerek büyük ölçekli tek mekan olarak kullanılabilir şekilde planlandığına işaret ederek, kapsamında 28 bin 800 metrekare kaliteli beton kaplama apron, 4 bin 800 metrekare kaliteli beton kaplama taksi yolu, 31 bin metrekare beton kaplama dahili bağlantı yolları ve otopark gibi işler bulunan projenin tutarının 75 milyon lira olduğunu kaydetti.

Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası ve mütemmimleri inşaatında da çalışmaların yüzde 79 seviyesine ulaştığına dikkati çeken Turhan, proje tamamlandığında Balıkesir Merkez Havalimanı'nın yaklaşık 1 milyon yolcu kapasiteli ve 6 bin 500 metrekarelik yeni terminal binasına sahip olacağını söyledi.

Terminal binasının kağıt uçak görüntüsündeki çatısıyla özgün bir mimaride olduğunu dile getiren Turhan, 28 bin 800 metrekare apron, 11 bin metrekare taksi yolu, bin 180 metrekare ARFF binası, bin 800 metrekare garaj binası, 930 metrekarelik ısı güç merkezi, 50 metrekarelik nizamiye binasının bulunduğunu anlattı.

Turhan, söz konusu havalimanında 2 bin 725 metrelik çevre yolu ve 2 bin 600 metrelik çevre tel örgüsü yapımının proje kapsamında yürütülen işler arasında bulunduğunu kaydederek, 58 milyon lira tutarındaki projenin yıl sonuna doğru bitirilmesinin planlandığını ifade etti.

"Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pist çalışmaları devam ediyor"

Sabiha Gökçen Havalimanındaki 2. pist çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğine işaret eden Turhan, 'Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist ve Mütemmimleri' işinin 1. etabının yüzde 95 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve DHMİ arasında imzalanan protokol doğrultusunda yürütülen projenin 1. etap işleri, 2. pistin yapılacağı alandaki mevcut doğalgaz ve enerji nakil hatlarının deplasesi, yol bağlantılarının tünel içine alınması, ilave çevre güvenlik tel örgüsü ve yollarından oluştuğunu belirten Turhan, şöyle devam etti:

"1. etap projesinin tutarı 584 milyon lira. 1. etaptaki çalışmaların belli bir seviyeye ulaşmasının ardından ihale edilen 2. etap projesi ise tam bağımsız 3 bin 500 metre uzunluğunda paralel bir pist, ilave paralel taksi yolları, apron, PAT sahalarının yanında yeni bir hava trafik kontrol kulesi, itfaiye binası, teknik bina gibi üstyapı işlerinden oluşuyor. 1,4 milyar lira tutarındaki 2 etap projesi yüzde 44 seviyelerine ulaştı."

Turhan, Esenboğa Havalimanı PAT sahaları yapım ve onarımı işinin yüzde 91'inin tamamlandığını aktararak, 1 adet paralel taksi yolu, 3 adet bağlantı taksi yolu, 2 adet de-icing apronu, 1 adet battı-çıktı yapısı işlerinin yürütüldüğü proje kapsamında yer alan özel hava araçları apronunun tadilatının tamamlandığını bildirdi.

Bakan Turhan, mevcut pistin tadilat çalışmalarının ise devam ettiğini kaydederek, Esenboğa Havalimanı PAT Sahaları Yapımı, Onarım ve Tevsii projesinin tutarının da 178 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA