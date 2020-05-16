Gerekli önlemler alındı, üretim hız kesmeden devam etti. Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü'nde balık üretimi sürüyor. Tesiste bu yıl levrek ve çipura üretimi yapıldı.

Balıklar 120 gün, boyunca özel yemlerle beslendi. Havuzlardan tül kepçelerle alınan yavru balıklar özel donanımlı kamyonlarla türkiyenin dört bir yanındaki balık çifliklerine gönderildi

Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, "Bu yıl yaklaşık 10 milyon adet levrek ve çupra balığı ürettik. Bunları 0,5 gram ağırlığı ulaşınca, özel nakil kamyonları ile üretim çiftliklerine naklediyoruz." dedi.

Yavru balıklar yeterli büyüklüğe gelince hem iç iyasaya sunuluyor hem de ihraç ediliyor. Türkiye her yıl ortalama 400 milyon balık ihracatı gerçekleştiriyor.