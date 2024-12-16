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Ekonomi
AA 16.12.2024 14:18

Bakanlıktan poşet fiyatlarıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, poşet fiyatlarıyla ilgili komisyonun henüz bir rakam belirlemediğini, basında iddia edilen fiyatın gündeme gelmediğini açıkladı.

Bakanlıktan poşet fiyatlarıyla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetlerin, 1 Ocak 2019'da ücretli hale getirildiği, 5 yıl boyunca devam eden uygulama sonrası plastik poşetlerin 25 kuruştan satışa sunulduğu hatırlatıldı.

Bugün bir köşe yazısında yer alan plastik poşet fiyatına ilişkin yorumun gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir."

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik
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