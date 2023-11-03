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Ekonomi
AA 03.11.2023 15:31

Bakanlık'tan 'intibak düzenlemesi' haberlerine yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesine yönelik çalışma yapıldığıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık'tan 'intibak düzenlemesi' haberlerine yalanlama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli
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