Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanlıktan gıdaya sıkı takip: 7 ayda 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı
Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucu 8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı, 24 işletme faaliyetten men edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakanlığınca yürütülen gıda denetimlerine ilişkin bilgi verdi.
Türkiye genelinde bu yılın 7 ayında, 7 bin 469 personelin 731 bin 648 gıda denetimi gerçekleştirdiğini bildiren Kirişci, "8 bin 321 işletmeye ceza uygulandı. 24 işletme faaliyetten men edildi. 107 işletme için suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Vahit Kirişci
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