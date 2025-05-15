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Ekonomi
AA 15.05.2025 15:37

Bakanı Şimşek finansal göstergeleri değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yabancı para cinsi mevduat (DTH) talebi ve ülke risk priminin (CDS) gerilediğini, rezerv birikiminin yeniden başladığını bildirerek, "Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakanı Şimşek finansal göstergeleri değerlendirdi: Dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, finansal göstergelerdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Zamanında attıkları doğru adımlarla finansal piyasalarda görünümün iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, "DTH talebi ve CDS gerilerken rezerv birikimi yeniden başladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervlerinin haftalık 5,8 milyar dolar arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Azalan küresel belirsizlikler, iyileşen finansal göstergeler ve ılımlı yurt içi talep, dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır. Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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