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Ekonomi
AA 02.03.2025 17:46

Bakan Yumaklı'dan şap hastalığına karşı aşı kampanyasına katılım daveti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tüm yetiştiricileri, hayvanları hastalıklardan korumak için 13 Nisan'a kadar aşı kampanyasına katılmaya davet etti.

Bakan Yumaklı'dan şap hastalığına karşı aşı kampanyasına katılım daveti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şap hastalığına karşı etkin mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İlkbahar dönemi şap aşı uygulamasıyla üreticimizin emeğini koruyor, hayvan sağlığını güvence altına alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında personelimiz fedakarca aşı çalışmalarını sürdürüyor. Kolay olanı seçin, aşılamaya geçin. Tüm yetiştiricilerimizi, hayvanlarımızı hastalıktan korumak için 13 Nisan’a kadar aşı kampanyamıza katılmaya davet ediyorum."

 

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