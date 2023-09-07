Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 07.09.2023 19:42

Bakan Yumaklı: TDT ülkeleri tarım sigortaları havuzu oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin tarım sigortaları havuzu oluşturacağını söyledi.

Bakan Yumaklı: TDT ülkeleri tarım sigortaları havuzu oluşturacak
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde Özbek hükümeti ile BM Gıda ve Tarım Örgütünce (FAO) organize edilen Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı’na katıldı.

Konferansla ilgili Türk basınına değerlendirmede bulunan Yumaklı, gıda güvenliğinin önemine dikkati çekerek, konferansta bununla ilgili Türkiye’nin yaptıklarını yeniden anlatma imkanı bulduğunu belirtti.

Yumaklı, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) girişimleriyle bütün dünyanın takdirine şayan tahıl koridoru başta olmak üzere Türkiye'nin dünya gıda güvenliğine katkısını anlattık. Ayrıca ülkelerin bundan sonraki dönemde tarımsal üretimlerinin ne kadar önemli olduğunu ve hangi unsurlara bağlı olduğunu da burada yeniden dile getirme fırsatı bulduk." dedi.

"Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık"

TDT’ye üye ülkelere tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirten Yumaklı, bazı çevresel ve iklimsel faktörlere ilişkin neler yapılabileceği konusunda da yine hep birlikte olacaklarını vurguladı.

Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bu konuda Özbekistanlı mevkidaşlarımızla ikili görüşmeler yaptık. Konu başlıklarını gerek Türkiye'de gerekse burada Türk devletleri olarak tekrar bir araya gelerek konuşacağız. Burada amaç, bu sinerjiden iyi bir ivme yakalamak. Türk Devletleri Teşkilatına üye olan ülkelerle hem tarım hem orman hem su konu başlıklarında birbirimize destek olmak, ilişkilerimizin daha üst düzey sonuçlara ulaşması için işbirliğine gitmek arzumuzdur."

Yumaklı, tarım sigortası konusunda Azerbaycan ile olduğu gibi Özbekistan ile de bir model üzerinde durduklarına dikkati çekerek, Özbekistan'da da yine bu modelin kurulmasıyla ilgili bir süredir çalıştıklarını ifade etti.

Daha sonra üye ülkelerin ortak tarım sigortaları havuzu oluşturacağını kaydeden Yumaklı, bu birlikteliğin bütün ülkelere katkısının olacağını dile getirdi.

Yumaklı, ayrıca Türkiye’nin Özbekistan ile özel bir ilişkisinin bulunduğunu belirterek, bu zamana kadar çok hızlı ivme yakalamış olan ilişkilerin tarım, ormancılık ve su konseptinde gelişmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Türk Devletleri Teşkilatı
Sıradaki Haber
Ifo: Almanya ekonomisi bu yıl yüzde 0,4 küçülecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Brezilya'daki tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 40'a çıktı
20:35
Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde çevrim içi gig işlere talep hızla artıyor
20:35
Bakan Ersoy: Bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz
20:33
Almanya'da öğrenci kıyafetlerine ilişkin kurallar getirilmesi önerildi
20:30
ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya merkezli siber suç çetesi üyelerine yaptırım
20:24
Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ