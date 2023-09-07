Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2… https://t.co/1tggm86EmJ — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) September 7, 2023



