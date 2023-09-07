Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 07.09.2023 19:19

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan'dan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği açıklaması

Bakan Işıkhan, sosyal devlet bilinciyle, çalışan sigortalılarımızın yanında olduklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Açıklamada, "Bu kapsamda pandemi döneminde çalışma hayatını ve istihdamı korumak amacıyla oluşturulan kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığı tespit edilen yaklaşık 2 milyon çalışanımız için eksik bildirilen günlerini tamamlama hakkı sağladık" ifadelerini kullandı.

 


 

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:38
Brezilya'daki tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 40'a çıktı
20:35
Dünya Bankası: Gelişmekte olan ülkelerde çevrim içi gig işlere talep hızla artıyor
20:35
Bakan Ersoy: Bu yıl turizmde 56 milyar dolar gelir hedefliyoruz
20:33
Almanya'da öğrenci kıyafetlerine ilişkin kurallar getirilmesi önerildi
20:30
ABD ile Birleşik Krallık'tan Rusya merkezli siber suç çetesi üyelerine yaptırım
20:24
Fransa'da 4 ayda 16 bin 498 evcil hayvan terk edildi
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
Tekirdağ'da "koç güzellik yarışması" yapıldı
FOTO FOKUS
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
Aliyev’den KKTC davasına destek: KKTC bayrağı hep dalgalanacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ