Bakan Yumaklı: Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretiliyor

Bakan Yumaklı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen tohum dağıtım programına katıldı.

Yumaklı, tarımsal üretimin arttırılması için tüm Türkiye'de devam eden tarımsal arazilerin etkin hale getirilmesi için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini aktardı.

Tarımda tohumun önemine işaret ederek, her şeyin tohumla başladığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'nin tohumda kendine yeterliliğiyle ilgili bir kavram kargaşası oluşturulmaya çalıştığını ifade etti.

"Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40 sertifikalı tohumdur"

Yumaklı, tohumculuk sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve gıda arz güvenline ilişkin en önemli hususlardan biri olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Türkiye, tohumla alakalı dünyadaki ilk 10 ülkeden biridir. Türkiye'de yılda yaklaşık 1,3 milyon ton tohum üretilmektedir. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir. Yani her 100 kilogram tohumun yüzde 97'si bu topraklarda bu ülkede üretilmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40 sertifikalı tohumdur, ki bu oranı arttırmak üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Tohum firmalarımız AR-GE çalışmaları neticesinde ihracatla alakalı çok ciddi bir aşama kaydetmişlerdir ve bu dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç etmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının TAGEM tescilli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa'da önemli tohum üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumlarının yüzde 9'u da Şanlıurfa'da üretilmektedir. Şanlıurfa, tohum üretiminde Türkiye'de üçüncü sıradadır."

Pamuk üreticilerinin destek ödemeleri hesaplara aktarılacak

Şanlıurfa'da 59 firmanın yaklaşık 1 milyon dekarlık alanda sözleşmeli üretimle, tohum üretiminin gerçekleştirildiğini anlatan Yumaklı, kentte 12 farklı türde sertifikalı tohum üretiminin gerçekleştiğini, bunlardan yaklaşık 2 bin 150 tonunun ihraç edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TİGEM Ceylanpınar işletmesi, Türkiye ve Şanlıurfa için son derece önemli. TAGEM geliştiriyor tohumları, TİGEM'de sahadaki uygulamasını yapıp üretip çoğaltıp bütün Türkiye'ye dağılımını sağlıyor. TİGEM biliyorsunuz Ceylanpınar'daki bu tesislerinde Türkiye'nin en büyük tohum hazırlama tesisinde, hali hazırda devreye almış durumda. Bizler bu tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesinde 2024 yılı içerisinde mercimek üretimine ilişkin tohum dağıtacağız, soya üretimine ilişkin tohum dağıtacağız, yağlık ayçiçeği ve kışlık sebze üretimi, çeltik üretimiyle alakalı da yüzde 65 ila yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe uygulayarak Şanlıurfa'mızda bunları yaygınlaştıracağız inşallah. Bizim öngörümüz 150 bin dekar alandı tarımsal arazilerin kullanımını etkinleştirilmesi projesinde ekilmiş olacaktır inşallah. Bugün pamuk üreticilerimize mazot ve gübre desteği olarak 1,6 milyar liralık ödemelerini de hesapların aktarmış olacağız, şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Daha sonra çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştiren Yumaklı, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı'ya AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Abdurrahim Dusak, İbrahim Eyyüpoğlu, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile ilgililer eşlik etti.