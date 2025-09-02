Açık 30.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
DHA 02.09.2025 17:06

Bakan Yumaklı: 14 ilde daha hayvan pazarları aktif hale getirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarının, aşılamanın yüzde 85'i aştığı illerde tekrar açıldığını belirterek, bu çalışmalar sonucu 14 ilin daha eklenmesiyle hayvan pazarlarının aktif hale getirildiği il sayısının 38'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Yumaklı: 14 ilde daha hayvan pazarları aktif hale getirildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de 1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1'e karşı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hızlıca harekete geçtiğini vurguladı. Şap Enstitüsü tarafından bu yeni serotipe yönelik etkili aşının kısa sürede üretildiğini aktaran Yumaklı, `Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştır. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 14 milyon doz aşı 81 ilde sahaya sevk edilmiştir. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alınmış, hayvan pazarlarının açılma süreci başlamış ve halihazırda bu süreç devam etmektedir` bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85'in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından da Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'ta hayvan pazarlarının yeniden açıldığını anımsattı.

"38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale getirildi"

Bu hafta aşılama oranları yüzde 85'i geçen 14 ildeki hayvan pazarlarının daha açıldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

`Yozgat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da da bu hafta hayvan pazarları açıldı. Böylece toplam 38 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale gelmiştir. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarını da kademeli olarak açmış olacağız. Bu kapsamda önümüzdeki hafta da Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Artvin’deki pazarların açılmasını planlıyoruz. Veteriner hekimlerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada aşılama çalışmalarını yürütmektedir. Bakanlık olarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz.`

Yumaklı, şap hastalığıyla mücadele sürecinde bazı çevrelerce ortaya atılan şap aşısının hastalığı yaydığı, aşının etkisiz olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Çanakkale İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
Devlet Bahçeli: CHP'nin sonu karanlık, millet nazarındaki itibarı da sıfırdır
17:27
Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarının açılmasına devam ediliyor
17:25
CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimine hile karıştırıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
17:21
"Büyük Ödüllü Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması" finalleri başladı
17:14
THY'nin Misrata seferleri 10 yıl sonra yeniden başlatıldı
17:13
Türkiye'nin enerji ve teknoloji alanında iş birlikleri güçleniyor
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
Selimiye Camii'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi
FOTO FOKUS
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
Fazla yediği meyveden midesini üşüttü: 'Okan' isimli ayıya işte böyle MR çekildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ