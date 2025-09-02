Açık 29.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.09.2025 13:50

Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma

Rekabet Kurulu, tersanecilik sektöründe faaliyet gösteren 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan tersane sektörü firmalarına soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tersanecilik sektöründe yürütülen ön araştırmanın tamamlandığı belirtildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler ile yapılan incelemeler sonucunda sektörde rekabetin kısıtlandığına dair şüphelerin ciddi olduğunun tespit edildiği, bu çerçevede Kurulca 33 teşebbüs, 2 teşebbüs birliği ve 1 danışmanlık şirketi hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasıyla soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturmanın kapsamına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında ilgili teşebbüslerin iş gücü piyasasında rekabete hassas nitelikte bilgi paylaşımında bulunmaları, çalışan ücretlerini birlikte belirlemeleri, çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmaları, bu tür anlaşmaların kurulmasını ve sürdürülmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmaları olarak özetlenebilecek eylemlerinin kapsamlı biçimde incelenmesi öngörülüyor. Türkiye'de stratejik öneme sahip sektörlerden biri olan tersanecilik alanında yürütülen bu soruşturma, sektördeki iş gücü piyasasının işleyişi ve rekabetçi ortamın korunması bakımından önem taşımaktadır."

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurulu Tersane
