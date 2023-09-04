Bakan Uraloğlu: Rize-İzmir uçuşları 18 Eylül'de başlayacak

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Rize'ye gelen Bakan Uraloğlu, belediyede gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 21 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 4 trilyon 173 milyar liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 26 olan havalimanı sayısını 57'ye yükselttik. Bölünmüş yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, demir yolları, havalimanları... Velhasıl saymakla bitmeyecek nice eser. Üstelik bunların yapımı onlarca yıl da sürmedi. Şu anda her gün üzerinde yol aldığınız Karadeniz Sahil Yolu'nu hatırlayın. Yapılmasını yıllarca bekledik. Hatta umudu kesmiştik. Bu yol, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kapsamında yürütülen 1700 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Çevre Karayolu Geliştirme Projesi'nin en önemli bölümünü oluşturuyordu. Hamdolsun 2007 yılında Karadeniz Sahil Yolu tamamlandı. Karadenizli kardeşlerim yollarda yaşanan çileleri unuttu. Karadeniz Sahil Yolu ile Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar hareket geldi, bereket geldi."

Uraloğlu, Avrupa ile Orta Asya'ya açılan Kafkasya Koridoru üzerinde yer almasının Rize'yi Doğu Karadeniz'in önemli merkezlerinden biri haline getirdiğinin altını çizerek, "Hızla büyüyen ve gelişen Organize Sanayi Bölgesi ve yapım çalışmaları devam eden İyidere Lojistik Limanı'nın tamamlanmasıyla da Karadeniz'de önemli bir lojistik üs haline gelecektir." ifadesini kullandı.

Son 21 yılda Rize'nin ulaşım ve iletişim altyapısı yatırımları için yaklaşık 75 milyar lira harcadıklarını belirten Uraloğlu, "2003'e kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz 175 kilometre daha yaparak toplamda 191 kilometreye çıkardık. Yolların sadece 2 kilometresi BSK (bitümlü sıcak karışım) kaplamalıydı, 365 kilometreye yükselttik. Karadeniz Sahil Yolu, Ovit Tüneli ve bağlantı yolları, İkizdere şehir geçişi, Hurmalık-1 ve Hurmalık 2 tünelleri ve Rizeli vatandaşlarımızın 70 yıl boyunca hayalini kurduğu Salarha Tüneli gibi çok önemli projeleri tamamladık. Nicelerine de devam ediyoruz." diye konuştu.

"İyidere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum"

Bakan Uraloğlu, Ardeşen-Ayder Yolu için ihale sürecinin başladığını kaydederek, şöyle devam etti:

"36,7 kilometrelik yolumuzun da bu ay içerisinde inşallah ihalesini yaparak başlayacağız. İyidere-İkizdere-Ovit Yolu'nun ikmal ihalesini de yaptık. İyidere-İkizdere arasındaki 37 kilometrelik kısmı da bitiyoruz. İkizdere-Ovit arasındaki 19 kilometrelik kısmı da en kısa zamanda yatırım programına alacağız. Ardeşen-Ayder-Tunca Yolu'nun Ayder-Tunca bağlantısındaki 6 kilometrelik ortak yolun çalışmaları da devam ediyor. Kalan 12 kilometrelik kesimle ilgili çalışmalarımızı da planlayacağız. Rize -Pehlivantaşı-Kalkandere yolunda çalışmalarımız sürüyor. 18,5 kilometrelik hattı 2024 yılı içinde tamamlayarak hizmete açacağız. İyidere Lojistik Limanı'mızı da ziyaret ederek çalışmaları yerinde göreceğiz. İyidere Lojistik Limanı'nın Rize'nin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu düşünüyorum."

Dünyanın deniz üzerine inşa edilen sayılı, Türkiye'nin ise Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl mayıs ayında hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Rize-Artvin Havalimanı'mız dünyadaki 5. havalimanı oldu. 3 bin metre uzunluğundaki pisti ve yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede terminal binası ile bölgenin hava yolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır." dedi.

Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda açıldığı tarihten itibaren iç hatlarda toplam 8 bin 510, dış hatlarda ise 120 uçuş yapıldığını, genel toplamda yaklaşık 8 bin 630 iniş-kalkış trafiği olduğunu belirterek, 1 milyon 200 binin üstünde yolcu trafiği gerçekleştiğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı'nda günlük 6 uçuş İstanbul Havalimanı, 4 uçuş Sabiha Gökçen ve 2 uçuş Ankara olmak üzere toplamda 12, karşılıklı olarak ise 24 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, yıl sonuna kadar açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcunun Rize-Artvin Havalimanı'ndan faydalanacağını aktardı.

Rize-İzmir uçuşları 18 Eylül'de başlayacak

Uraloğlu, Rize-İzmir uçuşlarının da başlayacağı bilgisini vererek, "İlk sefer 18 Eylül'de yapılacaktır. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu sayesinde Rize'nin daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Rize, inşa ettiğimiz tünel ve köprüler, gelişen ulaşım ağları ve tamamlandığında faaliyete geçecek İyidere Lojistik Limanı ile uluslararası bir lojistik üs olarak Türkiye'yi dünyaya bağlayacak, çayın başkenti olarak zirvedeki yerini koruyacaktır. Biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Bakanlık olarak Rize için planladığımız her bir projemizin bölgenin ticaret, üretim ve turizm faaliyetleri potansiyelini katbekat artıracağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda neyin sözünü verdiysek yaptık. 100 yılda gerçek olabilecek projeleri başarıyla tamamladık. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Valiliği ziyaret eden Bakan Uraloğlu, Valiler Kararnamesiyle Rize Valiliğine atanan İhsan Selim Baydaş'a başarılar diledi.

Uraloğlu'na, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Hikmet Ayar eşlik etti.