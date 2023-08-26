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Ekonomi
AA 26.08.2023 20:18

Bakan Şimşek’ten turizm rakamlarının ekonomiye yansımasına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmde patlama yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin cari açığının, tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde önemli ölçüde daralması bekleniyor" dedi.

Bakan Şimşek’ten turizm rakamlarının ekonomiye yansımasına ilişkin açıklama

Bakan Şimşek, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, turizmde patlama yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir ayda 7,1 milyon ile dikkate değer sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tarihin en iyi temmuz ayına damga vurdu. Türkiye'nin cari açığının tüketici kredilerinin büyümesindeki yavaşlama ve turizm gelirlerindeki keskin artış sayesinde (hazirandaki 56 milyar dolarlık 12 aylık bütçe açığından aralıkta 40 milyar dolar civarına) önemli ölçüde daralması bekleniyor. Bu da daha istikrarlı bir lirayı destekliyor."

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