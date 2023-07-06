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Ekonomi
TRT Haber 06.07.2023 09:44

Bakan Şimşek'ten ekonomi programında 3 bileşen vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Programımızın üç temel bileşeni var. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." dedi.

Bakan Şimşek'ten ekonomi programında 3 bileşen vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından ekonomi programının bileşenlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Programın üç temel bileşeni bulunduğunu aktaran Şimşek, "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası, makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar." değerlendirmesinde bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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