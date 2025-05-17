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Ekonomi
AA 17.05.2025 21:22

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor" dedi.

Bakan Şimşek'ten dezenflasyon değerlendirmesi

Şimşek, sosyal medya hesabından grafikli yaptığı paylaşımında, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e gerilediğini söyledi.

"24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

 


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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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