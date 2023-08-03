Bakan Şimşek yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.