Açık 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 03.08.2023 12:59

Bakan Şimşek yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.

Bakan Şimşek yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.

Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.

Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.

Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.

Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

ETİKETLER
Ekonomik Düzenlemeler Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
70 yıldır yaşadığı her şeyi günlüğüne not ediyor
14:28
Litvanya Cumhurbaşkanı ve Polonya Başbakanı sınır güvenliği için bir araya geldi
14:41
Kızı PKK tarafından kaçırılan anne kavuşma gününü bekliyor
14:23
Orman yangınından etkilenen hayvanlara ilk müdahale hayati önem taşıyor
14:07
Suwalki Koridoru neden önemli?
14:10
Fiber kompozit bloklarla yapılan deprem konutlarında sona gelindi
Yurtlar ücretsiz olunca gençler tatilde Mardin'in tarihi mekanlarını gezmeyi seçti
Yurtlar ücretsiz olunca gençler tatilde Mardin'in tarihi mekanlarını gezmeyi seçti
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ