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Ekonomi
AA 03.08.2023 12:54

Temmuzda en fazla ihracat otomotivde

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17,7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17,7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5,2 azalışla 462,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.

İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.

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