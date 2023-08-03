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Güncel
AA 03.08.2023 12:01

Kırgızistan'da gerçek kişilere yönelik 12 ay süreyle Varlık Barışı ilan edildi

Kırgızistan'da kayıt dışı varlıkları ekonomiye kazandırmak için gerçek kişilere yönelik bir yıl süreyle Varlık Barışı uygulaması ilan edildi.

Kırgızistan'da gerçek kişilere yönelik 12 ay süreyle Varlık Barışı ilan edildi
[Fotograf: AFP]

Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Aynura Üsenbekova, düzenlenen basın toplantıda, kayıtlı olmayan para, altın, döviz, gayrimenkul ve menkul kıymetleri milli ekonomiye kazandırmak için tüzel kişiler hariç, gerçek kişilere yönelik 12 ay süreyle Varlık Barışı ilan edildiğini açıkladı.

Üsenbekova, Varlık Barışı uygulaması ile kayıt dışı ekonominin payının azaltılmasını, varlıkların güvenliğini, kovuşturmaya karşı koruma için garantiler sağlamayı ve iç ve dış yatırımları artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak isteyen gerçek kişilerin bildirimde bulundukları varlıkların değerinin 1 milyon 150 bin ABD dolardan az olması halinde vergiden muaf tutulduklarını ifade eden Üsenbekova, varlıkların söz konusu değeri geçmesi durumunda yüzde 1 vergi alınacağını aktardı.

Üsenbekova, kişiye ve özel mülkiyete karşı suç işleyenler ile ulusal ve uluslararası arananlar ve yaptırım listelerinde yer alan kişilerin bu uygulamadan yararlanmayacağını anımsattı.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesince, ülkede kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde 21, resmi olmayan verilere göre ise kayıt dışı ekonominin GSMH'ya oranı yüzde 40 olarak tahmin ediliyor.

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