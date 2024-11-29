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Ekonomi
AA 29.11.2024 13:02

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için çalışmamız sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde büyüme öngörülerimiz doğrultusunda seyrediyor. Toplumun refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmamız sürecek" dedi.

Bakan Şimşek: Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için çalışmamız sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılı III. Çeyrek GSYH büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor"

Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Böylece ilk üç çeyrekte büyüme yıllık yüzde 3,2 gerçekleşti. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1 trilyon 260 milyar dolara ulaştı.

Milli gelirimizin yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturan sanayi hariç sektörlerde yıllık büyüme devam ediyor.

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

"İşsizlik oranı yüzde 8,7 gerçekleşti"

Sürdürülebilir yüksek büyüme için gerekli olan yeniden dengelenme, programımız sayesinde sağlandı. İlk üç çeyrekte iç talep büyümeye 1,3 puan, net diş talep ise 1,9 puan katkı verdi.

İşgücü piyasasındaki görünüm dezenflasyon sürecinin kısa vadeli etkilerinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte mevsimsel düzeltilmiş istihdam yıllık 1 milyon kişi artarken, işsizlik oranı 0,5 puan gerileyerek yüzde 8,7 gerçekleşti.

"Dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı"

Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızla önemli kazanımlar sağladık. Haziranda başlayan dezenflasyon sürecinde yıllık enflasyon 26,9 puan azaldı. Mali disiplin güçleniyor. Yıllıklandırılmış cari açığın milli gelire oranı üçüncü çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine göre 3,6 puan düşerek yüzde 0,8'e geriledi. Türk lirasına artan güven ve dış kaynak girişiyle önemli ölçüde rezerv birikimi sağlandı. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu ülkemizin kredi notunu bu yıl iki kademe yükseltti.

"Büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor"

Dezenflasyon sürecinde büyüme, öngörülerimiz doğrultusunda ılımlı ve dengeli seyrediyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte artan öngörülebilirlik, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma, küresel ticaretteki iyileşme ve destekleyici küresel finansal koşullar sayesinde gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmaya devam edeceğiz.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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