Ekonomi
AA 17.10.2025 13:28

Bakan Şimşek: Özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iç borç çevirme oranını gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını belirterek "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: Özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130'u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl belirgin şekilde azaltacaklarını bildiren Şimşek, "Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER
Mehmet Şimşek Ekonomik Düzenlemeler Ekonomik Büyüme Hazine ve Maliye Bakanlığı
