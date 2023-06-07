Bakan Şimşek: Önceliğimiz güvenilir bir program oluşturmak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından İngilizce paylaşım yaptı.

Beş yıllık aranın ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak yemin etme onurunu ve ayrıcalığını yaşadığını bildiren Şimşek, bu sıfatla halka hizmet etme sorumluluğunu, kendisine tevdi ettiğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkir olduğunu vurguladı.

Şimşek, daha müreffeh ve dirençli bir Türkiye'yi oluşturmak için yol gösterici ilkelerin şeffaflık, istikrarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacağının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerel ve küresel zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Kısa yollar veya hızlı düzeltmeler olmasa da, deneyimimizin, bilgimizin ve özverimizin önümüzdeki potansiyel engellerin üstesinden gelmemize yardımcı olacağından emin olabilirsiniz. Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır."