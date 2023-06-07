Parçalı Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.06.2023 14:39

Avrupa Birliği 2024 taslak bütçesini hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2024 yılı bütçesinin 189,3 milyar euro olmasını, ayrıca üye ülkelere kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar euro hibe dağıtılmasını teklif etti.

Avrupa Birliği 2024 taslak bütçesini hazırladı
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, 2024 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı.

Taslağa göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 189,3 milyar euro olacak.

Söz konusu bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 113 milyar euro hibe verecek.

Bütçe ve hibe programı ile Avrupa'nın ekonomik toparlanmasının devamı, istihdam artışı ve stratejik özerkliğin güçlendirilmesi hedeflenecek.

Bütçede, Avrupa'yı daha dayanıklı ve geleceğe hazır hale getirmek için yeşil ve dijital dönüşüme yönelik harcamalara öncelik verilecek.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na (CAP) 53,8 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 47,9 milyar euro, uluslararası iş birliği ve ortaklara 15,8 milyar euro, araştırma ve geliştirme programlarına 13,6 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,6, milyar euro, uzay harcamalarına 2,1 milyar euro, Erasmus eğitim programına 3,7 milyar euro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar euro, sınırların korunmasına 2,2 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 1,7 milyar euro, savunma alanına 1,6 milyar euro, aday ülkeleri desteklemeye yönelik Katılım Öncesi Yardım Aracı'na da (IPA III) 2,1 milyar euro kaynak tahsis edilecek.

Açıklanan bütçe taslağı, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı; tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
ABD Temsilciler Meclisi Üyesi: ABD ve Hindistan, Çin’e karşı güçlerini birleştirmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
15:13
İsviçre Eyaletler Konseyi ülkede üretilen silahların yeniden ihracına izin verilmesini kabul etti
15:11
Yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe altın ele geçirildi
15:09
Kuzey Koreli hacker grubu Güney Koreli siyasetçilerin e-postalarını hedef aldı
14:42
Kahovka Barajı'nın vurulması savaş suçu mu stratejik hata mı?
14:42
Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile telefonda görüştü
Gastronomi kenti Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
Gastronomi kenti Gaziantep'te sarımsak hasadına başlandı
FOTO FOKUS
Kabine üyeleri yemin etti
Kabine üyeleri yemin etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ