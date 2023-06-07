Özbekistan'da cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kampanya süreci başladı

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu (MSK), ülkede gelecek ay yapılacak erken cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili kampanya sürecinin başladığını duyurdu.

Buna göre, cumhurbaşkanı adayları bugünden itibaren seçim propagandalarını yapabilecek.

MSK kararıyla cumhurbaşkanı adaylarına, Özbekistan Devlet Radyo-Televizyonu ve ona bağlı bölgesel radyo ve televizyon kanallarında, Yeni Özbekistan, Pravda Vostoka, Halk Sözü ve Narodnoye Slovo gazeteleri ile 24 yerel gazetede ücretsiz yayın hakkı verilecek.

9 Temmuz'da erken cumhurbaşkanı seçimi yapılacak

Medya organlarının adayların seçim propagandaları ve yayın materyallerine yer verirken eşitlik ilkesine riayet etmesi gerekecek. 4 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçim kampanyası 7 Temmuz'da sona erecek.

Özbekistan'da 9 Temmuz'da erken cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Geçen hafta düzenlenen MSK toplantısında, siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarının başvuruları kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı

Buna göre, Özbekistan Liberal Demokrat Partisinden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Halk Demokrat Partisinden Uluğbek İnayatov, Özbekistan Ekoloji Partisinden Abduşukur Hamzayev ve Adalet Sosyal Demokrat Partisinden Roba Mahmudova'nın cumhurbaşkanı adayı olarak MSK tarafından kayda alınması kararlaştırılmıştı.​​​​​​​

30 Nisan'da düzenlenen referandumda, anayasada cumhurbaşkanıyla ilgili yeni düzenlemeler de getirilmişti. Bu çerçevede cumhurbaşkanının bazı görev ve yetkileri parlamentoya devredilmiş, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.