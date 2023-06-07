Hindistan'dan ABD'ye giden uçak Rusya'ya indi

Air India tarafından yapılan açıklamada, 216 yolcu ve 16 kişilik mürettebat taşıyan "Boeing 777" tipi yolcu uçağının, dün Rusya'nın Magadan Havalimanı'na indiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın "motorların birinde teknik sorun" çıkması nedeniyle iniş yaptığı ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

Rusya'ya başka uçak gönderilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, yaptığı açıklamada, uçakta ABD vatandaşlarının da olabileceğini kaydederek, Air India'nın yolcuların seyahate devam etmesi için Rusya'ya başka uçak göndereceğini duyurdu.​​​​​​​