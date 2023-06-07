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Dünya
İHA 07.06.2023 13:25

Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi

ABD'nin Florida eyaletinde soygun sırasında kafasına geçirdiği koliyi çıkaran hırsız, kısa sürede kimliği tespit edilerek yakalandı.

ABD’nin Florida eyaletinde ilginç bir soygun yaşandı.

Evsiz olduğu belirtilen 33 yaşındaki Claude Vincent Griffin, kafasına koli geçirip Miami Gardens’taki bir süpermarkette soygun gerçekleştirdi.

Cep telefonlarının bulunduğu raftaki camı kıran Griffin, telefonları hızla sırt çantasına koydu. Ancak hırsız, çaldığı ürünleri görmek için kafasındaki koliyi bir anlığına çıkarınca kimliğini açık etti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edilen Griffin, markete yakın bir noktada soygundan yaklaşık 10 saat sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsız marketi 3 kez soymuş, güvenlik alarmları hiçbirinde çalmamış

Süpermarket müdürü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hırsızın marketi üç kez soyduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Polis açıklamasına göre mağazanın çalışır durumdaki güvenlik alarmı üç soygunda da çalmadı. İlk olarak birden fazla şans oyunu bileti ile sigara çaldığı ifade edilen soyguncunun bir saat sonra kafasına geçirdiği koliyle yeniden markete girerek telefonları çaldığı belirtildi.

Griffin’in mağazaya üçüncü kez döndüğünde ise bir kasayı açıp nakit para aldığı ve birkaç cep telefonu daha çaldığı kaydedildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 30 bin dolar değerinde ürün çaldığı belirtilen Griffin'in hırsızlık, suç teşkil eden davranış, uyuşturucu madde bulundurma ve polise mukavemet gibi 11 ayrı suçtan yargılanacağı ifade edildi.

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Hırsızlık yaparken kafasındaki koliyi çıkardı, yakayı ele verdi
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