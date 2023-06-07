Heathrow greve gidiyor: 31 günlük takvimde her hafta sonu grev yapılacak

İngiltere'de Unite sendikası yaptığı açıklamada, Heathrow'daki yaklaşık 2 bin güvenlik görevlisinin, 24 Haziran'dan itibaren 31 gün süreyle greve gideceğini açıkladı.

Grev kararı düşük ücret politikası nedeniyle alındı.

Sendika daha önce grevin 17 Haziran'da başlayacağını açıklamış, ancak karar ertelenmişti.

İngiltere merkezli Sky News ise, grevi "Heathrow işçileri, haziran ortasından ağustos sonuna kadar neredeyse her hafta sonu grev ilan etti" başlığıyla duyurdu.

Heathrow, duyuruya yanıt olarak, 'grev kesintilerini en aza indirmek için' elinden gelen her şeyi yapacağını ve sorunu çözmek için Unite ile görüşmelere devam edeceklerini söyleyedi.