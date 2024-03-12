Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:
"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır"
Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 12, 2024
Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3’ün altına gerileyecektir.
Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük… pic.twitter.com/iXifjxdD9n