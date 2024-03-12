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Ekonomi
DHA 12.03.2024 14:16

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları söyledi:

"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır"

 

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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