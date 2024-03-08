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Ekonomi
08.03.2024 10:32

Bakan Şimşek: Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 420 binden fazla kapıyı çaldıklarını ve eldeki bilgilerle fiili durumu karşılaştırdıklarını belirterek, kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılması üzerine çalıştıklarını söyledi.

Bakan Şimşek: Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN Türk kanalında gündemi değerlendirdi.

Kayıt dışılık ile mücadele edeceklerini söyleyen Şimşek, harcamaları gözden geçireceklerini, daha üretken, verimli alanlara yönelteceklerini söyledi.

Çok ciddi düzenlemeler çalıştıklarını ifade eden Şimşek, "Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir." dedi.

Hazirandan itibaren yeni pos cihazları kullanılacak

Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni yöntemlere de değindi. Hazirandan itibaren düşük KDV oranıyla fiş kesilmesinin önlenmesi için yeni POS cihazlarının kullanılacağını söyledi.

"Amacımız gönüllü uyumu artırmak"

Kira sözleşmelerinde yapılacak düzenlemelerle ilgili de konuşan Şimşek, "Niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet'ten yapmak. Son iki ayda 420 binden fazla kapıyı çaldık, elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bizim amacımız gönüllü uyumu artırmak. Bu ayın sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım. Bu kira beyannamelerini verilmesini sağlamak bizim açımızdan önemli. Çünkü verilmeyen beyannamelere ilişkin nisanda inceleme yaparsak, mükellef daha ağır sonuçlarla karşılaşabilir. Elimizde çok somut bilgi var. Amacımız gönüllü uyumu artırarak vatandaşın beyanname vermesini sağlamak." dedi.

Şimşek, Türkiye'nin kaynağa erişiminde bir sorun olmadığına da vurgu yaptı.

"Türkiye'de gelecek aylarda ciddi kredi not artışları olacak" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek E-Devlet
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