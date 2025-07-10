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Ekonomi
AA 10.07.2025 13:53

Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imalat sanayisinde genele yayılan iyileşme görüldüğünü belirterek, "İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ekonomik aktivitenin ılımlı seyrini sürdürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mayısta sanayi üretimi aylık yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 4,9 artarken, imalat sanayi üretiminde genele yayılan bir iyileşme görülüyor. İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyon sayesinde finansal koşulların iyileşmesi, önümüzdeki dönemde reel sektöre daha destekleyici bir ortam sağlayacak."

Sanayi üretim endeksi mayısta arttı
Sanayi üretim endeksi mayısta arttı

Sanayi üretim endeksi mayısta aylık yüzde 3,1 yıllık bazda yüzde 4,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,6 artış gerçekleşti.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,2 artarken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi aynı kaldı.

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