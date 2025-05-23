Bakan Şimşek: Finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı

Bakan Şimşek, mayıs ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Piyasa katılımcılarının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin iyileştiğini kaydeden Şimşek, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre reel sektörde 15 puan, piyasa katılımcılarında 8 puan gerilediğine dikkati çekti.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkı beklentisinde nisana göre sınırlı artış görülse de yıllık bazda iyileşme 16 puan oldu. Öngörülebilirliği ve güveni artıran programımız, kararlı duruşumuz ve etkin iletişimimiz sayesinde finansal dalgalanmaların beklentilere yansıması sınırlı kaldı."