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Ekonomi
TRT Haber 04.08.2025 10:43

Bakan Şimşek: Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde. Dezenflasyon, hedefler doğrultusunda ilerliyor. Yıl sonunda enflasyonun TCMB tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Enflasyon, 44 ayın en düşük seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, "Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi." ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon sürecinin hedefleri doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Bakan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, şöyle devam etti;

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

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