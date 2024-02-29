Duman 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.02.2024 10:26

Bakan Şimşek: Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılı büyüme rakamlarına ilişkin, "Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı bir dengeli bir büyüme bekliyoruz" dedi.

Bakan Şimşek: Ekonomideki dengelenme ve cari açıktaki iyileşme devam ediyor
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, X hesabından 2023 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti;

Bugün açıklanan GSYH verilerine göre, ekonomimiz 2023 yılı son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdü. Böylece büyüme 2023 yılında Orta Vadeli Program'ın üzerinde yüzde 4,5 gerçekleşirken, milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi.

Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5 büyüdü

Programımız doğrultusunda büyümede yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenme, son çeyrekte de devam etti. Yılın ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısı, yılın ikinci yarısında 6,6 puana geriledi. Net dış talebin negatif katkısı ise 4,9 puandan 1,6 puana düştü.

2023 yılında büyümenin yaklaşık üçte biri üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracat ile daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz.

Göstergeler ekonomideki dengelenmenin ve cari açıktaki iyileşmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılında net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı bir dengeli bir büyüme bekliyoruz.

Uyguladığımız politikalarla iyileşen büyüme kompozisyonu, dezenflasyon sürecine önemli katkıda bulunacaktır. Kalıcı refah artışı için fiyat istikrarını sağlamanın yanı sıra yüksek katma değerli üretime ve verimlilik artışına odaklanan yapısal reformlara devam edeceğiz.

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek GSYH Ekonomik Büyüme
Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ocakta arttı
10:35
Ukrayna: Rusya'ya ait savaş uçağını düşürdük
10:30
Manisa'da fabrikadaki yangına müdahale ediliyor
10:50
Ardahan buz kesti: Termometreler eksi 34 dereceyi gördü
10:24
Sipariş kalemi 'silah' sayıldı, 18 yıla kadar hapsi isteniyor
10:23
Kanada, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede havadan insani yardım ulaştırmayı planlıyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
Gazzeli Suphi, İsrail saldırısında hayatını kaybeden yeğeninin emanetine gözü gibi bakıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ