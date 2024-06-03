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Ekonomi
TRT Haber 03.06.2024 12:50

Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti" dedi.

Bakan Şimşek: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor
[Fotograf: AA]

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, şunları kaydetti;

Dış dengedeki iyileşme devam ediyor. İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti. Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti. 

Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı
Tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı

Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır. Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz.

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı İhracat İthalat Mehmet Şimşek
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