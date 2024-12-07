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Ekonomi
AA 07.12.2024 09:50

Bakan Şimşek: CDS'teki düşüş ekonomi programına güvenin göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri." dedi.

Bakan Şimşek: CDS'teki düşüş ekonomi programına güvenin göstergesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin CDS'i 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü
Türkiye'nin CDS'i 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü

Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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