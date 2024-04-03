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Ekonomi
TRT Haber 03.04.2024 10:13

Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir." dedi.

Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Aylık enflasyonun öngörüleri doğrultusunda mart ayında gerilediğini ifade eden Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir." dedi.

"Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"

Şimşek, "Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

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