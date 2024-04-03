Bakan Şimşek: Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Aylık enflasyonun öngörüleri doğrultusunda mart ayında gerilediğini ifade eden Şimşek, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir." dedi.

"Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız"

Şimşek, "Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.