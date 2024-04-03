Duman 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.04.2024 09:51

Konut fiyatları geriledi, piyasa canlandı

Konut sektöründeki düzenlemelerle birlikte hem sıfır hem de ikinci el konutlar reel fiyatları gördü. Talebin artmasıyla sektör hareketlendi. Peki piyasadaki son durum ne? Fiyatlarda beklentiler ne yönde?

Konut fiyatları geriledi, piyasa canlandı

Konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Hayata geçirilen düzenlemeler etkisini gösterdi.

Piyasada reel fiyatlar görülmeye başlandı. Artan talep de piyasayı canlandırdı.

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam, konut fiyatlarıyla ilgili, "Balon diye tabir ettiğimiz köpük artış stabil bir seviyeye geldi. Gerçek alıcılar da gerçek rakamlar üzerinden gayrimenkulleri konutları almaya başladılar. Bu süreç daha rahatlayacak gibi bir düşünce içerisindeyiz" dedi.

"Mart ayında satışlar yükseldi"

Akçam, havaların ısınmasıyla piyasanın daha da hareketlenmesini bekliyor.

"Özel şirketler kendi bünyelerinde kampanyalar oluşturdu. Bu da durağanlığı hareketlendirdi. Mart ayı itibarıyla satışlar yükseldi. Yavaş yavaş bu yükselişi bizler de göreceğiz."
 

ETİKETLER
Konut
Sıradaki Haber
Rekabet Kurumu 25 uzman yardımcısı alacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:06
İsrail Gazze'de 176 BM çalışanı öldürüldü
11:05
İzmir'de asayiş uygulamaları: 52 tutuklama
11:14
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
10:52
Otizmli çocuklar klasik arabalarla Kapadokya'yı turladı
11:14
İngiliz vekilden çağrı: İsrail'e silah satışı askıya alınsın
10:58
Meta 'Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini' Netflix'e sattı iddiası
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 7,4 büyüklüğünde deprem
FOTO FOKUS
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ