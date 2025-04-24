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Ekonomi
AA 24.04.2025 15:48

Bakan Şimşek ABD temaslarını sürdürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek dönem perspektifine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Şimşek ABD temaslarını sürdürüyor

Bakan Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Şimşek, temasları kapsamında Barclays, Jefferies, JP Morgan ve Bank of America'nın ayrı ayrı düzenlediği yatırımcı toplantılarına katılarak, kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Yoğun ilgi gören toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeleri ve gelecek dönem perspektifini paylaşan Şimşek, sunumunda ekonomi programının temel önceliğinin enflasyonla kararlı mücadele olduğunu ifade etti.

Enflasyonda aşağı yönlü etki

Şimşek, küresel piyasalardaki son gelişmeleri de değerlendirerek, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan dış talebin Türkiye ekonomisinde daha ılımlı bir büyüme sürecine yol açabileceğini söyledi.

Sıkılaşan finansal koşullar ile petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluşturacağını vurgulayan Şimşek, bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankasının hedef aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi.

Cari açıkta pozitif sinyaller

Şimşek, cari dengeye ilişkin de iyimser olduklarını, yıl sonunda cari açığın Orta Vadeli Program tahminlerinin altında kalmasını öngördüklerini belirterek, yurt içi talepteki yavaşlama ve enerji fiyatlarındaki düşüşün, dış ticaret açığını daraltarak bu gelişmeye katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kamu maliyesi alanında sıkı harcama disiplinini uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, büyümedeki olası yavaşlamanın gelir performansını sınırlayabileceğini kaydetti.

Şimşek, toplantılarda, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını ve reform gündemini de anlattı.

Türkiye'nin ticarette artan korumacılığa karşı benzer ülkelere göre daha dirençli olduğuna dikkati çeken Şimşek, bölgesel entegrasyonların ve mevcut serbest ticaret anlaşmalarının bu bağışıklığı güçlendirdiğini ifade etti. Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayarak, Türkiye'nin küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmasını sağlayacak sanayi politikalarına, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik reformlara ve altyapı yatırımlarına hız vereceklerini aktardı.

Şimşek, gerçekleştirdiği kapsamlı sunumların ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

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