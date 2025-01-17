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Ekonomi
TRT Haber 17.01.2025 14:58

Bakan Şimşek: 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 27,1 olması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon 2024’te 20 puan azaldı. Piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor." dedi.

Bakan Şimşek: 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 27,1 olması bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğine işaret eden Şimşek, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin 15 aydır düştüğüne dikkati çekti.

Şimşek, yıllık enflasyonun 2024'te 20 puan azaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Piyasa katılımcıları anketine göre, 2025 yıl sonunda enflasyonun 17 puan daha gerileyerek yüzde 27,1 olması bekleniyor. Katılıkların azalması için beklentilerdeki iyileşmenin sürmesi oldukça önemli. Enflasyonla mücadeleyi talep yönlü politikalarımızın yanı sıra gıda, konut ve enerji gibi alanlarda atacağımız arz yönlü adımlarla da destekleyeceğiz."

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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